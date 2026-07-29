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Мекис — о «Ред Булл»: команда вернулась к выдающемуся уровню

Мекис — о «Ред Булл»: команда вернулась к выдающемуся уровню
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис комплиментарно высказался о работе коллектива по итогам последних этапов «Королевских гонок».

«Думаю, в целом исполнение гонки было очень и очень сильным в Венгрии. Мы страдали в начале года от стартов. Теперь нам удаётся делать приличные старты, проводить сильные пит-стопы и реализовывать очень сильную стратегию, как и всегда.

Так что, безусловно, я очень доволен тем, как команда работала в последних нескольких гонках, поскольку это вернулось к тому выдающемуся уровню, благодаря которому она известна», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

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