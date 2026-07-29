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Алексей Попов объяснил, почему в Формулу-1 нельзя возвращать дозаправки

Алексей Попов объяснил, почему в Формулу-1 нельзя возвращать дозаправки
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Российский комментатор Алексей Попов объяснил, почему, по его мнению, в современной Формуле-1 невозможны дозаправки.

«Люди, которые топят за дозаправки, они просто не понимают, что обгонов не было в принципе, вообще. Люди ехали, постоянно дозаправлялись, выезжали… Кого лучше обслужат, только по стратегии всё менялось. Кому сейчас не понравилась Венгрия, кто на «хорошую гонку» только 77% поставил [в голосовании], я вас уверяю, если бы было по старому регламенту, то там, при нынешнем подходе «тик-токовом» к количеству дофамина, который должен всё время вырабатываться, тем гонкам 92-го года вы бы 2% поставили», — сказал Петров в подкасте «Гаснут огни».

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