Издание The Race опубликовало предварительный календарь Формулы-1 на сезон-2027. Всего запланировано 24 этапа.
Предварительный календарь Формулы-1 на 2027 год:
25-27 февраля — Тесты в Бахрейне.
12-14 марта — Гран-при Бахрейна.
19-21 марта — Гран-при Саудовской Аравии.
2-4 апреля — Гран-при Австралии.
9-11 апреля — Гран-при Японии.
16-18 апреля — Гран-при Китая.
30 апреля — 2 мая — Гран-при Майами.
21-23 мая — Гран-при Канады.
4-6 июня — Гран-при Монако.
18-20 июня — Гран-при Португалии.
2-4 июля — Гран-при Великобритании.
9-11 июля — Гран-при Австрии.
23-25 июля — Гран-при Бельгии.
30 июля — 1 августа — Гран-при Венгрии.
3-5 сентября — Гран-при Италии (Монца).
10-12 сентября — Гран-при Испании («Мадринг»).
24-26 сентября — Гран-при Азербайджана.
1-3 октября — Гран-при Турции.
8-10 октября — Гран-при Сингапура.
22-24 октября — Гран-при США (Остин).
29-31 октября — Гран-при Мексики.
12-14 ноября — Гран-при Бразилии.
19-21 ноября — Гран-при Лас-Вегаса.
3-5 декабря — Гран-при Катара.
10-12 декабря — Гран-при Абу-Даби.