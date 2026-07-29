Антонелли: мне нужно пройти большой путь до уровня Ферстаппена и Норриса

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли заявил, что, несмотря на лидерство в личном зачёте после первой половины сезона, он по-прежнему не соответствует уровню некоторых гонщиков.

«Я и вправду не ожидал оказаться здесь на данном этапе сезона. Очевидно, я очень рад, это лучший способ подойти к летнему перерыву. Мы должны продолжать в том же духе, потому что вторая половина сезона будет тяжёлой.

Мне не нравится оценивать, но я чувствую, что у меня была хорошая первая половина сезона. Я проделал отличную работу, но считаю, что нужно пройти большой путь и проделать большую работу, чтобы достигнуть уровня Макса [Ферстаппена] и Ландо [Норриса]», — приводит слова Антонелли издание FormulaPassion.