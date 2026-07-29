Доменикали: решение по этапам в Катаре и Абу-Даби будет принято в сентябре

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что решение о проведении заключительных этапов сезона в Катаре и Абу-Даби будет принято не раньше середины сентября. В случае отмены этих гонок из-за конфликта на Ближнем Востоке сезон завершится в Европе, а не в США.

«Что касается концовки сезона, мы поддерживаем связь со всеми остальными чемпионатами. Я знаю, что, например, WEC объявил, что в конце года не поедет на Ближний Восток и останется в Европе. Наша позиция заключается в том, что мы будем ждать максимально долго, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Мы примем решение в подходящий момент. Это произойдёт не раньше середины сентября. Поэтому, как мы уже говорили, на сегодняшний день гонки в Катаре и Абу-Даби подтверждены. Кстати, билеты на них уже полностью распроданы. Это невероятный показатель того, насколько спорт оказался больше проблемы, с которой сейчас сталкивается наш мир.

Но, конечно, если к середине сентября ситуация не станет более ясной так, как мы считаем необходимым, мы примем решение. И в связи с этим я хочу подтвердить: если провести гонки там будет невозможно, концовка сезона пройдёт в Европе, потому что мы не можем отправиться в другие места. На столе есть несколько вариантов, но, думаю, было бы неправильно давать какие-то обещания или заранее говорить о конкретных планах. Такова ситуация на сегодняшний день. Итак, хотя я очень надеюсь, что до этого не дойдёт, если ситуация не позволит нам приехать туда — на Ближний Восток, — мы завершим чемпионат в Европе.

Если посмотреть на статистику температур в Европе в это время — в начале декабря, — там будет не так холодно, какова средняя температура в Лас-Вегасе во время проведения нашей гонки. Безусловно, никто не знает, какой будет температура и какие будут погодные условия. Думаю, нынешняя ситуация с изменением климата показывает, что в этом вопросе нет никакой определённости. Я точно могу гарантировать, что мы не будем проводить ещё одну гонку в США. Была возможность провести две гонки в Лас-Вегасе, но мы не хотим, скажем так, испортить то, что сейчас развивается, обесценивая то, что мы там делаем. И, конечно, нельзя забывать, что в этот период года в США нам приходится конкурировать с NFL. Это огромный вид спорта, и я не хочу говорить, что он более привлекателен, но за ним следит очень много болельщиков. Поэтому нам нужно избегать любой ситуации, при которой мы окажемся в прямой конкуренции с чем-то, что по-прежнему имеет огромное значение в США.

Учитывая существующие ограничения, нам необходимо вернуться в Великобританию, завершить всю документацию, связанную с Brexit, после поездок за границу, а затем отправиться в другое место. Поэтому единственный вариант — завершить сезон в Европе, сохранив те же временные рамки. Будем надеяться, что снега не будет, хотя его, как и в других местах, полностью исключать нельзя. Я помню, как много лет назад на «Нюрбургринге» во время гонок были отдельные снежные осадки, которые затем превращались в дождь. Надеюсь, этого не произойдёт. Если такое случится, мы постараемся отреагировать. Но я думаю, что погода позволит нам провести гонку в Европе даже в начале декабря», — приводит слова Доменикали издание Motorsport.