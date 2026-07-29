Попов ответил, почему нереально провести сезон Ф-1 на одинаковых машинах для всех гонщиков

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о возможной унификации машин в Формуле-1, назвав эту идею нереалистичной и отметив множество логистических и технических проблем, которые возникнут при её реализации.

«Если это вопрос сферический конь в вакууме, то да. Но вопрос реальный: а кто будет строить-то столько машин одинаковых? А кто их будет обслуживать? А все остальные команды что будут делать в этот момент? Бюджеты по миллиарду в год, по тысяче сотрудников… Они что будут делать? Или предлагают, чтобы чертежи всем раздали и они бы все делали [одинаковые машины]? Так у всех разные получатся.

Если вы вообще абстрактно, то я за. Но когда мы приезжаем на любой картодром, то всегда [слышим]: «Слушай, а в следующий раз ты на моём, а потом я на твоём». Потому что все карты разные, но они все одинаковые, понимаете? С одного конвейера сошли. И он в 100 раз проще по конструкции, чем машина. У него даже деталей в 1000 раз меньше, понимаете?

Так, конечно, было бы прикольно. Но даже это не дало бы гарантии. Я ещё раз говорю: они всё равно были бы разные. Сейчас внутри одной команды один попал, другой не попал. Опять же, под кого будут дорабатывать? Кого будут слушать, чтобы улучшать машину? Макса [Ферстаппена], и тогда все остальные вообще перестанут ехать, один Макс будет лететь? Или, условно, кого-нибудь из остальных выберут наугад, да? И он будет машину [дорабатывать]… А хватит ли компетенции, например, у молодого парня? А кто в инженерах будет? Вы что, 22 одинаковых? У них тоже кто-то умнее, кто-то не очень. Кто-то опытнее, кто-то не очень. А стратеги? Условно, у кого-то Ханна Шмидт, а у кого-то чуваки из «Феррари», — сказал Попов в своём подкасте «Гаснут огни».