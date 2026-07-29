15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алексей Попов собрал свой гараж мечты из четырёх автомобилей

Алексей Попов собрал свой гараж мечты из четырёх автомобилей
Комментарии

Известный комментатор Формулы-1 Алексей Попов назвал четыре автомобиля, которые он хотел бы иметь в своём гараже при неограниченном бюджете.

Алексей: Итак, мои топ-5. Ну, во-первых, Ferrari F40, но я бы на ней не ездил, она просто стояла бы красиво. Остаётся четыре, да? Нам нужна была бы машина, чтобы реально быстро ездить… Это была бы Bugatti.

Наталья Фабричнова: Ну да, бюджет же неограничен.

Алексей: Машина, чтобы просто красиво ездить… Это был бы просто Rolls-Royce. Купе. Остаётся три. Машина, чтобы куда-то ездить…

Наталья: (Смеётся) по России…

Алексей: Да. Это был бы Dodge RAM. Большой прям. Остаётся две. Одна прям китайская электричка, тысячи на полторы силы. Остаётся одна… (Выдыхает) подумаю до конца стрима, — сказал Попов и Фабричнова во время стрима для своего канала «Гаснут огни».

Читать далее:
Попов ответил, почему нереально провести сезон Ф-1 на одинаковых машинах для всех гонщиков
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android