Алексей Попов собрал свой гараж мечты из четырёх автомобилей

Известный комментатор Формулы-1 Алексей Попов назвал четыре автомобиля, которые он хотел бы иметь в своём гараже при неограниченном бюджете.

Алексей: Итак, мои топ-5. Ну, во-первых, Ferrari F40, но я бы на ней не ездил, она просто стояла бы красиво. Остаётся четыре, да? Нам нужна была бы машина, чтобы реально быстро ездить… Это была бы Bugatti.

Наталья Фабричнова: Ну да, бюджет же неограничен.

Алексей: Машина, чтобы просто красиво ездить… Это был бы просто Rolls-Royce. Купе. Остаётся три. Машина, чтобы куда-то ездить…

Наталья: (Смеётся) по России…

Алексей: Да. Это был бы Dodge RAM. Большой прям. Остаётся две. Одна прям китайская электричка, тысячи на полторы силы. Остаётся одна… (Выдыхает) подумаю до конца стрима, — сказал Попов и Фабричнова во время стрима для своего канала «Гаснут огни».