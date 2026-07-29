«Ауди» не планирует новых обновлений силовой установки с ADUO в сезоне-2026

Немецкая команда «Ауди» не планирует внедрять новые значительные обновления силовой установки в оставшейся части сезона Формулы-1 2026 года. Основные ресурсы производителя будут направлены на подготовку к следующему сезону.

«Следующее обновление появится в следующем году. С ADUO мы уже представили кое-что в Барселоне — небольшую адаптацию, которая хорошо сработала и помогла нам двигаться вперёд. Думаю, наиболее важные изменения появятся в 2027 году. Поэтому я не ожидал бы увидеть — более того, мы не увидим — ничего значительного в силовой установке до этого времени.

Думаю, всем приходится искать компромисс между сроками появления обновлений как шасси, так и силовой установки, а также решать, куда направить бюджет. Нельзя потратить всё сразу, иначе потом не останется ресурсов для дальнейшей борьбы. Необходимо разумно управлять ожиданиями не только в рамках одного сезона, но и на протяжении нескольких лет», — приводит слова гоночного директора команды Алана Макниша издание Motorsport Italia.