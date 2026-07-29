Наталья Фабричнова назвала самого недооценённого гонщика Формулы-1

Комментатор Формулы-1 Наталья Фабричнова рассказала, кого из текущего пелотона считает самым недооценённым гонщиком «Королевских гонок».

«Из текущего пелотона я бы [Валттери] Боттаса выбрала. Потому что Валттери сравнивали с Льюисом [Хэмилтоном], а на Льюиса вся команда тогда работала. Валттери хорошо выступал на самом-то деле. И тут кто-то подсчитал… Я сама не проверяла, но, как говорится, «за что купил, за то и продаю»…

Я прочитала, что если бы «папайя рулс» («правила папайи», то есть подход к внутрикомандной борьбе между гонщиками «Макларена». — Прим. «Чемпионата») действовали в «Мерседесе» в те времена, когда боролся Боттас с Хэмилтоном за титул, то у Валттери два титула было бы. Представляете себе?» — сказала Фабричнова во время эфира с комментатором Ф-1 Алексеем Поповым в их сообществе «Гаснут огни».