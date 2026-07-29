А. Попов: достали с Арривабене. Человек сигареты продавал, вы не понимаете его уровень

Комментатор Алексей Попов подверг критике ностальгию по бывшему руководителю «Феррари» Маурицио Арривабене, заявив, что его восприятие часто строится на внешних факторах, а не на реальных результатах.

«Когда я говорю, что Вассёр нормальный, [это значит, что] он нормальный на фоне [Маттиа] Бинотто, ну или [Маурицио] Арривабене, который многим нравится. Я ещё раз повторюсь: это как Массимо Каррера возглавлял «Спартак». Ай, вот он вышел, да, весь такой седой, в шарфе, в пиджаке. Ну, ребят, ну хорош, честно.

Это как девчонок, если бы мы F1 Academy смотрели… Болеть надо за ту, которая посимпатичнее. Ну, ребят, ну правда. Меня достали с этим Арривабене, потому что они не понимают, что этот человек сигареты продавал. Вы просто не понимаете его уровень… Как Джино Розато, потому что он там друг [Кими] Райкконена. Ребят, серьёзно, стоп. Нам надо здесь остановиться уже, серьёзно.

Я бесконечно читаю: «Вот это был мужик, а вот сейчас…» А потом Бинотто был не такой. Он очки чёрные носил, красивый, стильно голову откидывал, как [Андрей] Миронов в «Бриллиантовой руке». Ну если это показатель руководителя, тогда...» — сказал Попов в прямом эфире для своего сообщества «Гаснут огни».