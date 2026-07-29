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Ушёл из жизни Мик Ферн, механик «Астон Мартин», известный как Бисквит

Ушёл из жизни Мик Ферн, механик «Астон Мартин», известный как Бисквит
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Сотрудник «Астон Мартин» Мик Ферн, которого в паддоке знали под прозвищем Бисквит, ушёл из жизни. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Вся команда и сообщество Формулы-1 мысленно с семьёй и друзьями нашего товарища по команде Мика Ферна, которого многие из нас ласково называли Бисквитом и который мирно скончался сегодня. Бисквит был настоящим стойким бойцом, преданным и поддерживающим всех вокруг. Он принимал всех с распростёртыми объятиями и делал так, чтобы наш мир путешествий казался домом. Бисквит провёл в паддоке 35 лет, и его уважали все, кто с ним работал. Мы все так благодарны за то время, что провели вместе, и нам будет очень не хватать его теплоты и чувства юмора», — написала команда в социальной сети Х.

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