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Доменикали объяснил, почему из трансляций Формулы-1 пропала информация о заряде батареи

Доменикали объяснил, почему из трансляций Формулы-1 пропала информация о заряде батареи
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что информация о состоянии батареи была убрана из телетрансляций, поскольку большинство зрителей не интересуются техническими деталями.

«На трассе происходит масса событий, и болельщики это ценят. Они не зацикливаются на сложных технических дискуссиях, а видят зрелищную Формулу-1, и отклик был исключительно положительным. Многих болельщиков это [информация о состоянии батареи] не интересует. Кому-то интересно, а другие хотят видеть только происходящее на трассе. Как, например, обгон Макса [Ферстаппена] над Льюисом [Хэмилтоном] в Венгрии. Это произведение искусства, и неважно, почему и как оно случилось», — приводит слова Доменикали издание AutoRacer.

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