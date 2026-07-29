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Доменикали высказался о возможном уходе Ферстаппена из Ф-1

Доменикали высказался о возможном уходе Ферстаппена из Ф-1
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали выразил уверенность, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен продолжит карьеру в чемпионате, несмотря на слухи о возможном уходе.

«Мы также вместе обсуждали будущие регламенты. У меня потрясающие отношения с Максом. Думаю, он любит Формулу-1, любит этот спорт, и я уверен, что он продолжит быть его частью. Именно он будет выбирать своё будущее, но я действительно надеюсь, что он останется с нами. Формула-1 больше любого отдельного человека, но Макс — важная часть нашего настоящего и нашего будущего», — приводит слова Доменикали издание AutoRacer.

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