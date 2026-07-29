Пиастри — о гневе по радио в Венгрии: я был очень, очень зол из-за того, что произошло

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри признался, что его резкие высказывания по радио во время Гран-при Венгрии были вызваны эмоциями после столкновения с пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом, из-за которого он потерял позицию и уступил победу напарнику Ландо Норрису.

«Всё было нормально. Когда они выбрали момент для моего пит-стопа, это было сделано, чтобы закрыть Льюиса [Хэмилтона], и это было правильное решение. В тот момент я был расстроен, потому что потерял лидерство в гонке не по своей вине, и мне показалось, что, возможно, команда могла бы не зазывать Ландо в боксы, если бы это была борьба только между двумя машинами.

Но я понимаю, что это не гонка только между двумя машинами. Я знаю, что у Ландо есть своя борьба за победу, и есть другие соперники, поэтому команда не может просто не проводить пит-стоп Ландо из-за ситуации, которая произошла не по его вине и не по моей вине. Так получилось, и всё нормально. Просто в тот момент я был очень, очень зол из-за того, что произошло», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.