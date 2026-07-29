Норрис — о борьбе за титул: давление точно есть на Антонелли, на мне нет

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что в борьбе за титул давление лежит на лидере чемпионата Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», а не на нём.

«Давление точно есть на нём [Антонелли]. На мне давления нет. Я чувствую себя очень уверенно. Они [«Мерседес»] как команда совершили больше ошибок, а мы допустили меньше. И мы хорошо прибавили. Я ожидаю, что они всё ещё будут выигрывать гонки, и ожидаю, что мы будем выигрывать больше гонок. Теперь нам просто нужно быть идеальными до конца года.

Нам всё ещё нужно улучшать машину. В Венгрии мы определённо были быстрейшими начиная с квалификации и заканчивая гонкой. Не каждая гонка будет такой простой, и не везде мы будем настолько быстры, поэтому нам нужно продолжать усердно работать, чтобы сделать машину настолько хорошей на всех трассах. Если мы сможем это сделать, возможно, это действительно вопрос [о борьбе за титул]. Я хочу в это верить. Учитывая, насколько хорошо машина ощущалась, я действительно хочу верить, что мы можем продолжить в том же духе.

Будут моменты, когда нам будет сложнее, будут моменты, которые могут оказаться даже лучше, но мы знаем, что эта трасса нам подходит. Вероятно, это одна из трасс в календаре, которая лучше всего подходит моему стилю. Возможно, сейчас это выглядит настолько хорошо, насколько только может быть, но я определённо верю, что мы всё ещё можем выигрывать гонки. Я знал, что этот момент наступит, и команда проделала огромную работу, чтобы сделать машину, которая наконец снова может побеждать. Приятно иметь возможность сделать это для них», — приводит слова Норриса издание PlanetF1.