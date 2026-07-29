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Флавио Бриаторе раскрыл детали будущего Фернандо Алонсо в Формуле-1

Флавио Бриаторе раскрыл детали будущего Фернандо Алонсо в Формуле-1
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Флавио Бриаторе, менеджер пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо и советник «Альпин», прокомментировал слухи о возможном возвращении двукратного чемпиона мира в команду из Энстоуна.

«Фернандо выступает за «Астон Мартин». Похоже, благодаря обновлениям, привезённым в Венгрию, команда сделала хороший шаг вперёд по сравнению с тем, что было раньше, и он вполне доволен этим. На данный момент по этому поводу сказать нечего. Он гонщик «Астон Мартин» и останется гонщиком «Астон Мартин» до конца сезона», — приводит слова Флавио Бриаторе издание RacingNews365.

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