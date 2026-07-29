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Зарко — о восстановлении после травмы: не считаю себя таким же смелым, как Марк Маркес

Зарко — о восстановлении после травмы: не считаю себя таким же смелым, как Марк Маркес
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Французский пилот «Хонды» Жоанн Зарко, получивший тяжёлую травму на Гран-при Барселоны MotoGP, заявил, что не будет форсировать восстановление и не хочет подражать действующему чемпиону испанцу Марку Маркесу в его умении быстро возвращаться после травм.

«Я видел, как Марк Маркес страдал, когда ему вводили иглы в плечо. Тогда я понял, насколько это тяжело и болезненно. Я не считаю себя таким же смелым, как он, и не хочу быть супергероем. Мне повезло, что у меня есть действующий контракт на 2027 год, и это позволяет мне не торопиться», — приводит слова Зарко издание FormulaPassion.

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