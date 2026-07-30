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Петров вновь раскритиковал Хэмилтона за слабую оборону от Ферстаппена

Петров вновь раскритиковал Хэмилтона за слабую оборону от Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров раскритиковал Льюиса Хэмилтона из «Феррари» за то, что британец слишком легко уступил позицию четырёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену во время Гран-при Венгрии.

«Вновь поражусь действиям того же Хэмилтона. В одной из прежних колонок уже удивлялся — ну почему он не защищает свою позицию от Ферстаппена и просто даёт Максу себя обогнать?! Да, это Ферстаппен, но и ты же можешь действовать с ним агрессивнее, заранее показать: мальчик, вставай снаружи и жди, пока я проеду поворот, а там уже будем разбираться.

Может, Льюис не ожидал атаки, но всё это происходит уже не в первый раз. Возможно, Макс даже и не думал там атаковать, но потом уже решил — почему бы и нет?» — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».

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