Монтойя: на месте «Феррари» я бы попросил Леклера сбросить секунду ради Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что «Феррари» должна была использовать командную тактику на Гран-при Венгрии и попросить Шарля Леклера отступить, чтобы помочь Льюису Хэмилтону в борьбе за титул.

«Если посмотреть на историю стартов «Феррари», им нужно было рискнуть, потому что, если они получат позицию на трассе, у них будет лучший шанс выиграть гонку. Они знают: если после первого поворота они не будут лидировать, то не победят. Поэтому им пришлось пойти на риск. Но это не сработало. И, думаю, сегодня сложность для «Феррари» заключалась в том, что они были быстры не там, где нужно. С точки зрения времени на круге у них была очень быстрая машина, но на участках, где можно обгонять, их машина не была лучшей. Поэтому им пришлось тяжело.

И ещё я должен сказать: меня удивило, что они не попросили Шарля немного сбавить темп ради этих очков. В конце концов, речь шла о четвёртом или пятом месте. Если бы на кону был подиум, я бы понял, почему Шарль борется за него. Но если речь идёт об очках, а Льюис находится в той позиции в чемпионате, в которой он сейчас находится, то на месте «Феррари» я бы попросил Шарля сбросить секунду или около того», — приводит слова Монтойи издание F1Oversteer.