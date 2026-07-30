Петров ответил, сделает ли «Мерседес» Расселла вторым номером

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Виталий Петров высказался о возможной тактике «Мерседеса» в борьбе за чемпионство.

«Не думаю, что в ближайшее время «Мерседес» задвинет Расселла ради того, чтобы максимизировать шансы Кими на чемпионство. Хотя бы пара этапов у Джорджа ещё будет. Вот если и там выиграет Кими, то всё возможно.

Но вообще для команд важнее Кубок конструкторов: пока командный титул не завоюют, приказов может и не появиться. А вот потом Расселлу уже придётся помогать Антонелли», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».

В личном зачёте Антонелли лидирует с 219 очками, опережая Льюиса Хэмилтона на 50 баллов. Расселл со 160 очками занимает третье место. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 72 очка.