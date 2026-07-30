15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Виталий Петров назвал Пиастри виновным в столкновении с Сайнсом

Виталий Петров назвал Пиастри виновным в столкновении с Сайнсом
Комментарии

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением об инциденте с участием гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и «Уильямса» Карлоса Сайнса, который произошёл по ходу Гран-при Венгрии.

«Именно за аварию Карлоса критиковать нельзя: заход в третий поворот быстрый, там нужна вся ширина трассы, ведь дальше относительно длинная прямая. Куда там лез Пиастри? Ну не будет никто пропускать в таком месте, а иначе ты потеряешь на прямой слишком много времени.

Вот за игнорирование восьми синих флагов Сайнс наказания заслуживал, сто процентов — когда лидеры борются, ты не имеешь права им мешать и держать позади полкруга. Твоя личная борьба здесь уже никого не волнует. А вот со столкновением Пиастри сам себе напридумывал проблем. Да, не хотел терять время, но по факту потерял ещё больше», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».

Сейчас читают:
Колонка Петрова: чего надо бояться лидеру Ф-1 и задвинут ли Расселла с Леклером
Эксклюзив
Колонка Петрова: чего надо бояться лидеру Ф-1 и задвинут ли Расселла с Леклером
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android