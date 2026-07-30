Виталий Петров назвал Пиастри виновным в столкновении с Сайнсом

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением об инциденте с участием гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и «Уильямса» Карлоса Сайнса, который произошёл по ходу Гран-при Венгрии.

«Именно за аварию Карлоса критиковать нельзя: заход в третий поворот быстрый, там нужна вся ширина трассы, ведь дальше относительно длинная прямая. Куда там лез Пиастри? Ну не будет никто пропускать в таком месте, а иначе ты потеряешь на прямой слишком много времени.

Вот за игнорирование восьми синих флагов Сайнс наказания заслуживал, сто процентов — когда лидеры борются, ты не имеешь права им мешать и держать позади полкруга. Твоя личная борьба здесь уже никого не волнует. А вот со столкновением Пиастри сам себе напридумывал проблем. Да, не хотел терять время, но по факту потерял ещё больше», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».