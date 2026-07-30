Виталий Петров дал совет Андреа Кими Антонелли по борьбе с давлением

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров рассказал, как лидеру чемпионата Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» справляться с психологическим давлением во время летней паузы.

«В Формуле-1 разные журналисты, и перед Гран-при кто-нибудь задаст коварный вопрос из серии: «А не боитесь в ближайшее время потерять лидерство?» Тебя это может сбить с толку, ударить по психологии. Иногда для пилота важно вообще не следить за СМИ, чтобы не отвлекаться. А то бывает, что гонщик почитает, что в интернете пишут, и воспримет это слишком серьёзно.

У меня самого был интересный опыт. Когда ещё выступал в Кубке «Лады», то во время этапов тренер Юрий Ничипорук увозил меня с трассы между гонками поиграть в бильярд или теннис — чтобы я не смотрел старты других чемпионатов, не накручивал себя, не переживал и просто занимался своими делами. Это важный тренерский урок, который я потом использовал много раз. Вот и для Антонелли важно не накрутить себя во время каникул», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».