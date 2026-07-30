Шарль Леклер подвёл итоги первой половины сезона-2026 Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги первой половины сезона-2026 в Формуле-1 и сообщил, что намерен отдохнуть перед возобновлением чемпионата.

«Первая половина сезона позади. Были особенные моменты, были и не самые приятные. А теперь пришло время ненадолго отключиться, отдохнуть и вернуться ко второй половине сезона полностью заряженным», — написал Леклер в своём аккаунте в социальной сети Х.

В текущем сезоне на счету Леклера одна победа — на Гран-при Великобритании. Также он трижды поднимался на подиум: занял третье место на Гран-при Австралии и Японии, а также второе на Гран-при Бельгии. После 11 этапов монегаск занимает четвёртое место в личном зачёте, уступая лидеру чемпионата Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» 81 очко.