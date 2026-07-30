В «Уильямсе» заявили, что Алонсо повлиял на столкновение Сайнса и Пиастри

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз объяснил обстоятельства столкновения испанского пилота команды Карлоса Сайнса и гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, из-за которого австралиец потерял лидерство в гонке. По словам Ваулза, на развитие ситуации повлияли неисправность системы синих флагов Международной автомобильной федерации (ФИА), действия команды и борьба с участием пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Инцидент произошёл во втором повороте, когда Пиастри пытался обогнать кругового Сайнса. Потеря времени позволила напарнику австралийца Ландо Норрису выйти вперёд после второго пит-стопа. Стюарды признали Сайнса виновником столкновения и назначили ему пятисекундный штраф. Ваулз отметил, что автоматическая система световой сигнализации синих флагов во время гонки работала некорректно. Из-за этого гонщикам было сложнее определить, кому и в какой момент необходимо уступить позицию лидерам.

«Нам нужно убедиться, что на случай отказа систем ФИА — а они время от времени будут выходить из строя — у нас есть немного более совершенный механизм. Когда к вам приближается лидер, вы фактически получаете предупреждение. Мы преобразуем его в звуковой сигнал, но предупреждение также поступает и пилоту. Например, если лидер находится в 1,6 секунды позади и приближается, мы получаем уведомление и можем начать планировать, что будем делать на этом участке круга. Для работы системы необходимы качественные данные GPS. Вторая часть заключается в том, что, когда лидер оказывается в 1.2 секунды позади, активируется обязательный режим синих флагов. Мы понимаем, что впереди есть несколько маршальских постов, и должны уступить дорогу лидерам.

Однако во время воскресной гонки система синих флагов просто не работала. В какой-то момент мы фактически полагались только на маршалов, которые делали всё возможное и показывали синие флаги. Но для маршалов это очень сложная задача: они не знают точно, когда машины приближаются и когда нужно подавать сигнал. Затем попытались использовать мигающие синие огни, но они не указывали, для какого именно пилота предназначен сигнал.

Когда Оскар впервые догнал две машины, уступавшие ему круг, Фернандо находился позади Карлоса и, следовательно, должен был первым пропустить его. У Фернандо на протяжении всего этого участка горели синие огни, однако он оставался впереди Оскара. Уступать позиции необходимо по порядку, поэтому Фернандо должен был пропустить его раньше. Но этого не произошло. Вместо этого Фернандо обогнал Карлоса в первом повороте, после чего Оскар попытался пройти «Уильямс» на выходе из второго поворота. Мы воспользовались возможностью пройти по внутренней траектории в первом повороте. После этого Карлос оказался позади, а когда вы оказываетесь позади, у вас есть несколько маршальских постов, чтобы уступить позицию.

Однако на пути ко второму повороту Карлос снова оказался впереди, поэтому машиной позади вновь стал Фернандо, а на световых панелях продолжали гореть сигналы. В следующем повороте Фернандо снова пошёл по внутренней траектории относительно Карлоса, из-за чего Карлос вновь оказался позади. Это видно на видео. Когда Карлос вернулся на трассу, Оскар попытался пройти его по внутренней траектории. Главная сложность заключалась в том, что без автоматической системы машины оставались на своих позициях дольше, чем должны были. Кроме того, необходимо было точно понимать, какой именно автомобиль находится позади в конкретный момент.

Мы сообщили Карлосу перед первым поворотом, что приближается Оскар. Но нам следовало сказать Карлосу об этом в тот момент, когда он находился рядом с Фернандо на пути ко второму повороту. Именно поэтому я говорю, что ответственность лежит и на нас. Но это не была попытка заблокировать Оскара или как-то иначе помешать ему. В этой ситуации позади находился другой автомобиль, который, вероятно, должен был уступить дорогу раньше нас», — приводит слова Ваулза издание RaceFans.