«Это обнадёживает». Хаджар — о совпадении его проблем с трудностями Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что его проблемы с машиной совпадают с трудностями, которые испытывает его напарник Макс Ферстаппен. По словам французского гонщика, это указывает на то, что он правильно чувствует болид.

«Скажем так, это обнадёживает. Иначе я бы уже начал задаваться вопросами. Так что это хорошая новость. Думаю, это также показывает, почему разрывы в квалификации всегда настолько небольшие. Мне просто нужно получить ответ по поводу первого отрезка, потому что именно это меня действительно сильно расстроило. Во всём остальном этот уикенд складывался хорошо. Нам нужно решить проблему со стабильностью машины на входе в поворот, а затем мы сможем улучшить всё остальное», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.