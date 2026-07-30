Лэнс Стролл выразил соболезнования в связи со смертью механика «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о смерти механика команды Мика Ферна, известного как Бисквит. Ферн скончался в среду после Гран-при Венгрии, пропустив уикенд из-за болезни. Он проработал в Формуле-1 35 лет, а в «Астон Мартин» отвечал за шины Стролла последние семь сезонов.

«Семь лет готовить мои шины к гонкам. Отдыхай с миром, Мик. Ты всегда заставлял меня смеяться в глубине боксов и был поистине уникальным. Мои мысли с твоей семьёй и друзьями. Тебя будет очень не хватать», — написал Стролл в социальной сети.

Ранее в «Астон Мартин» опубликовали заявление, в котором назвали Ферна «стойким бойцом», который был «преданным и поддерживающим всех вокруг».