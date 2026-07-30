«Люди слишком драматизируют ситуацию». Макс Ферстаппен — о кадровом кризисе в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о кадровых изменениях в команде и назвал преувеличенными разговоры о нестабильной ситуации в коллективе из Милтон-Кинса.

«Для меня эта команда как вторая семья. Здесь я пережил невероятно много прекрасных моментов. Конечно, было много потрясающих периодов, но были и времена, которые складывались сложнее. Думаю, этот сезон начался довольно тяжело. Но сейчас мы явно движемся в правильном направлении.

За последние годы, конечно, некоторые люди покинули команду, но также пришли новые специалисты. Люди всегда сосредоточиваются на негативе. Как только кто-то уходит, сразу создаётся впечатление, будто происходит что-то очень драматичное. Конечно, иногда ты думаешь: «Мне бы хотелось, чтобы некоторые люди остались». Но так устроена жизнь. То же самое происходит и в других видах спорта. Люди переходят в другие места, ищут новые вызовы. Это просто часть профессионального спорта.

Очень сложно годами сохранять успешную команду полностью в неизменном составе. Другие команды тоже пытаются переманить этих людей. То же самое происходит в футболе. Если какой-то игрок показывает выдающийся уровень, другие клубы делают всё возможное, чтобы его заполучить. Это касается и людей, занимающих руководящие должности. В этом нет ничего необычного. Иногда мне кажется, что люди слишком драматизируют ситуацию, будто такое происходит только у нас. Люди уходят, на их место приходят новые — это просто часть спорта.

За все эти годы я построил очень хорошие отношения со многими людьми внутри команды. Я всегда честно говорю то, что думаю. Именно так мне нравится работать. Они также честны со мной, и я отвечаю им той же открытостью. Так мы и стараемся работать вместе. С возрастом ты начинаешь лучше понимать некоторые вещи. У тебя появляется больше жизненного опыта, ты всё больше проходишь через разные ситуации вместе с людьми внутри команды. Поэтому эта роль появилась у меня совершенно естественным образом», — приводит слова Ферстаппена нидерландская редакция издания RacingNews365.