15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Люди слишком драматизируют ситуацию». Макс Ферстаппен — о кадровом кризисе в «Ред Булл»

«Люди слишком драматизируют ситуацию». Макс Ферстаппен — о кадровом кризисе в «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о кадровых изменениях в команде и назвал преувеличенными разговоры о нестабильной ситуации в коллективе из Милтон-Кинса.

«Для меня эта команда как вторая семья. Здесь я пережил невероятно много прекрасных моментов. Конечно, было много потрясающих периодов, но были и времена, которые складывались сложнее. Думаю, этот сезон начался довольно тяжело. Но сейчас мы явно движемся в правильном направлении.

За последние годы, конечно, некоторые люди покинули команду, но также пришли новые специалисты. Люди всегда сосредоточиваются на негативе. Как только кто-то уходит, сразу создаётся впечатление, будто происходит что-то очень драматичное. Конечно, иногда ты думаешь: «Мне бы хотелось, чтобы некоторые люди остались». Но так устроена жизнь. То же самое происходит и в других видах спорта. Люди переходят в другие места, ищут новые вызовы. Это просто часть профессионального спорта.

Очень сложно годами сохранять успешную команду полностью в неизменном составе. Другие команды тоже пытаются переманить этих людей. То же самое происходит в футболе. Если какой-то игрок показывает выдающийся уровень, другие клубы делают всё возможное, чтобы его заполучить. Это касается и людей, занимающих руководящие должности. В этом нет ничего необычного. Иногда мне кажется, что люди слишком драматизируют ситуацию, будто такое происходит только у нас. Люди уходят, на их место приходят новые — это просто часть спорта.

За все эти годы я построил очень хорошие отношения со многими людьми внутри команды. Я всегда честно говорю то, что думаю. Именно так мне нравится работать. Они также честны со мной, и я отвечаю им той же открытостью. Так мы и стараемся работать вместе. С возрастом ты начинаешь лучше понимать некоторые вещи. У тебя появляется больше жизненного опыта, ты всё больше проходишь через разные ситуации вместе с людьми внутри команды. Поэтому эта роль появилась у меня совершенно естественным образом», — приводит слова Ферстаппена нидерландская редакция издания RacingNews365.

Сейчас читают:
Зачем Ферстаппену бросать «Ред Булл» ради «Макларена»? Переходить нельзя остаться
Зачем Ферстаппену бросать «Ред Булл» ради «Макларена»? Переходить нельзя остаться
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android