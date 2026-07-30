Хельмут Марко усомнился в способности Макса Ферстаппена повторить прошлогодний камбэк

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко оценил шансы четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена повторить успешную вторую половину прошлого сезона.

«Я бы поставил команде оценку «удовлетворительно». Они не всегда быстры. Кроме того, кажется, что между Максом и инженерами не всё идёт гладко. Конкуренция со стороны «Макларена» и «Феррари» слишком велика, а машина слишком нестабильна. Я бы точно не стал делать ставку, что Макс сможет повторить прошлогодний камбэк. Искренне надеюсь, что он останется», — приводит слова Марко нидерландское издание RacingNews365.

В сезоне-2025 Ферстаппен после летнего перерыва одержал шесть побед и ещё четыре раза поднялся на подиум. Однако этого оказалось недостаточно для завоевания пятого чемпионского титула — пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил нидерландца на два очка по итогам сезона. В нынешнем чемпионате Ферстаппен четыре раза финишировал в первой тройке.