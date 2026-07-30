15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко усомнился в способности Макса Ферстаппена повторить прошлогодний камбэк

Хельмут Марко усомнился в способности Макса Ферстаппена повторить прошлогодний камбэк
Комментарии

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко оценил шансы четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена повторить успешную вторую половину прошлого сезона.

«Я бы поставил команде оценку «удовлетворительно». Они не всегда быстры. Кроме того, кажется, что между Максом и инженерами не всё идёт гладко. Конкуренция со стороны «Макларена» и «Феррари» слишком велика, а машина слишком нестабильна. Я бы точно не стал делать ставку, что Макс сможет повторить прошлогодний камбэк. Искренне надеюсь, что он останется», — приводит слова Марко нидерландское издание RacingNews365.

В сезоне-2025 Ферстаппен после летнего перерыва одержал шесть побед и ещё четыре раза поднялся на подиум. Однако этого оказалось недостаточно для завоевания пятого чемпионского титула — пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил нидерландца на два очка по итогам сезона. В нынешнем чемпионате Ферстаппен четыре раза финишировал в первой тройке.

Может быть интересно:
Зачем Ферстаппену бросать «Ред Булл» ради «Макларена»? Переходить нельзя остаться
Зачем Ферстаппену бросать «Ред Булл» ради «Макларена»? Переходить нельзя остаться
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android