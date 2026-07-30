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Вольф объяснил, почему не удивлён победе «Макларена» в Венгрии

Вольф объяснил, почему не удивлён победе «Макларена» в Венгрии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не считает неожиданностью победу действующего чемпиона из «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Венгрии, и оценил прогресс британской команды.

«Если спросить искусственный интеллект, кто считался фаворитом в Будапеште, он ответит: «Макларен». Потому что в последние несколько лет именно они доминировали на «Хунгароринге». Думаю, в прошлом году они оформили здесь дубль. Так что эта трасса определённо очень хорошо подходит им и не слишком подходит нам. Поэтому нам нужно быть осторожнее и не делать резких выводов: мол, одна команда вдруг стала очень конкурентоспособной, а другая внезапно перестала быть такой.

Они определённо сделали шаг вперёд и остаются в борьбе. Мы же уже довольно давно не привозили обновлений, видно, что дальше всё будет решаться именно в гонке обновлений», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

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