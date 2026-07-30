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Блогер едва выдержал нагрузку на шею, повторив тренировку Бортолето

Блогер едва выдержал нагрузку на шею, повторив тренировку Бортолето
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Британский ютубер Итан Ли Пэйн сравнил нагрузку на шею, которую способен выдерживать пилот Формулы-1 Габриэл Бортолето («Ауди»), с возможностями обычного человека.

Во время эксперимента блогер смог удержать голову при максимальной нагрузке в 27 кг, тогда как Бортолето спокойно справляется с нагрузкой в 44 кг. Во время торможения пилоты Формулы-1 испытывают перегрузки до 5-6g, что сопоставимо с перегрузками, которые космонавты могут испытывать при запуске ракеты.

Бортолето дебютировал в Формуле-1 в прошлом сезоне в составе команды «Кик-Заубер», которая с нынешнего сезона выступает под брендом «Ауди». После 11 гонок чемпионата 2026 года бразилец занимает 14-е место в личном зачёте, набрав 10 очков. Лидирует пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, в активе которого 219 очков.

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