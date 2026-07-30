«Движутся назад». Штайнер усомнился в будущем Ваулза в «Уильямсе»

Бывший руководитель команд Формулы-1 Гюнтер Штайнер раскритиковал работу главы «Уильямса» Джеймса Ваулза в нынешнем сезоне.

«Как бы я ни считал, что он сейчас не справляется со своей работой, думаю, ему всё же нужно дать время хотя бы прочитать все электронные письма, которые он получил в начале года. Он знает, что нужно делать. Просто у него ещё не было времени прочитать все письма. Так что пусть сначала разберётся с почтой. Если к концу года он найдёт решение проблемы, отлично. А если к тому моменту так и не дочитает все письма, тогда пусть уходит.

Если всё продолжится так же, как сейчас, то через пять-шесть гонок следующего сезона последуют изменения. За это время у тебя уже было достаточно возможностей прочитать свои письма и исправить ситуацию. Если не смог, значит, пора уходить. В начале сезона нам говорили: «Мы вернёмся. Мы точно знаем, что нужно делать». И знаете что? Сейчас они движутся не вперёд, а назад», — приводит слова Штайнера Motorsport.