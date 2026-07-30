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Доменикали — о критике: не собирается никому заклеивать рот

Доменикали — о критике: не собирается никому заклеивать рот
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что чемпионат не намерен ограничивать гонщиков в выражении собственного мнения о нынешнем регламенте.

«Вы меня знаете, мы не собираемся никому заклеивать рот. В этом и заключается красота нашего спорта: каждый может иметь своё мнение. Но мнение остаётся мнением. Есть люди, чья обязанность заключается в том, чтобы придерживаться определённого курса. Конечно, у некоторых гонщиков есть свои предпочтения. Думаю, в ходе этого процесса мы лишь подчеркнули, что подобные обсуждения должны носить конструктивный характер», — приводит слова Доменикали портал PlanetF1.

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