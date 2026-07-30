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Чемпион Формулы-Е: у многих людей две личности, а Ферстаппен совсем не такой

Чемпион Формулы-Е: у многих людей две личности, а Ферстаппен совсем не такой
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Бывший юниор «Ред Булл» и чемпион Формулы-Е Антониу Феликс да Кошта поделился мнением о четырёхкратном чемпионе мира Максе Ферстаппене.

«По мере того как Макс взрослел и становился той суперзвездой, которой является сейчас, мы продолжали поддерживать связь. Макс особенный, в самом хорошем смысле этого слова. То, кем он стал, то, каким человеком при этом остался, действительно впечатляет.

Знаю, многие считают его высокомерным или используют какие-то другие подобные слова. Если честно, он просто говорит то, что думает. У многих людей словно две личности, а Макс, наоборот, совсем не такой. Именно за это я его очень уважаю. Мне это в нём очень нравится. Сейчас он уже четырёхкратный чемпион мира, но этого почти не замечаешь. Он относится к тебе с тем же уважением, как если бы ещё не выиграл ни одного титула», — приводит слова да Кошты GPblog.

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