Чандхок — о будущем Окона в Формуле-1: он наверняка нервничает

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок считает, что пилот «Хааса» Эстебан Окон находится под серьёзным давлением из-за результатов в нынешнем сезоне.

«Наверняка он сейчас нервничает, не так ли? Ведь по итогам всех сопоставимых квалификационных сессий он уступает со счётом 3:8. Это совсем не лучший показатель. Даже в гонке на последнем этапе он сильно отстал. Возможно, на это были какие-то причины, но разрыв всё равно очень большой. Правда, не знаю, кто мог бы стать альтернативой», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports F1 Show.

После 11 Гран-при сезона-2026 Окон занимает 17-е место, заработав лишь три очка. Лучший результат француз показал на этапе в Монако, приехав девятым.