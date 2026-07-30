Россиянин Грязин рассказал, ставит ли цель попасть в топ-класс ЧМ по ралли WRC

28-летний российский гонщик, выступающий в чемпионате мира по ралли (WRC), чемпион WRC2 Challenger 2025 Николай Грязин раскрыл, что ведёт переговоры по переходу в топ-класс из WRC2.

— Ваша цель — стать чемпионом WRC2, или всё-таки ждёте контракт в топовом классе?

— WRC2 — это скорее промежуточная цель. Главная цель — попасть в основной чемпионат мира, в Rally1, именно это для меня самое важное, а WRC2 — ступень к этому.

— Есть контакты или предложения о переходе в WRC?

— Мы сейчас как раз над этим и работаем с заделом на будущее, — сказал Грязин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.