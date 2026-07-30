Инженер «Хонды»: у Алонсо огромная страсть к гонкам, мы обязаны уважать его мнение

Руководитель по трассовым операциям и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара заявил, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо сохраняет полное доверие к японскому производителю, несмотря на непростое начало нынешнего сезона для «Астон Мартин».

«У нас в команде два пилота, один из положительных моментов заключается в том, что каждый из них даёт разную обратную связь. Благодаря этому мы получаем вдвое больше информации для улучшения управляемости машины и эффективности использования энергии. Что касается Фернандо, у него колоссальный опыт, а его замечания всегда очень точны и требовательны. За его плечами уже 20 лет выступлений. Если Фернандо говорит: «Нам нужна такая отдача энергии гибридной системы ещё до входа в поворот», мы обязаны уважать его мнение.

После каждой сессии обязательно проводим разбор, Фернандо всегда сохраняет огромное желание и страсть сделать машину быстрее. Он постоянно выдвигает новые пожелания. Всегда относимся к его мнению с большим уважением. Нам очень важно слышать его обратную связь и внимательно к ней прислушиваться. Именно в этом одно из главных преимуществ работы с Фернандо. У него невероятная мотивация сделать машину быстрее.

Борьба за чемпионство? Именно к этому мы и стремимся, безусловно. Очень тесно работаем вместе и знаем, насколько он выдающийся пилот. У него огромная страсть к гонкам, он доверяет «Хонде». Поэтому хотим дать ему именно то, что ему нужно. Это и есть наша главная цель», — приводит слова Алонсо RacingNews365.