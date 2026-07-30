15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андерсон — о Хэмилтоне: он пытается найти кого-то другого, на кого можно переложить вину

Андерсон — о Хэмилтоне: он пытается найти кого-то другого, на кого можно переложить вину
Комментарии

Эксперт, бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон раскритиковал семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, заявив, что британцу следует брать на себя больше ответственности за собственные ошибки, а не искать виноватых.

«Должен признаться, меня удивляет, что при всём своём опыте Хэмилтон допускает такие ошибки. Трудно сказать, почему именно это происходит. Иногда это просто череда неудач, и гонщик сам не понимает, почему всё складывается именно так. Но иногда причина кроется гораздо глубже. Если посмотреть на оба эпизода, за которые Хэмилтон получил штрафы в Венгрии, на мой взгляд, основная вина лежит именно на нём. Он должен взять на себя больше ответственности, а не указывать пальцем на команду.

Он не использует весь свой огромный опыт, чтобы показывать молодым гонщикам пример того, как должен вести себя настоящий профессионал. За последние несколько гонок это стоило ему огромного количества очков. Если вспомнить все последние проблемы Хэмилтона, почти каждой из них есть объяснение. Но сейчас больше всего меня беспокоит то, что у меня не складывается впечатления, будто он берёт ответственность на себя. Вместо этого он пытается найти кого-то другого, на кого можно переложить вину. И это разочаровывает», — написал Андерсон в своей колонке для The Telegraph.

Материалы по теме
Эксклюзив
Петров вновь раскритиковал Хэмилтона за слабую оборону от Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android