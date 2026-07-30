Андерсон — о Хэмилтоне: он пытается найти кого-то другого, на кого можно переложить вину

Эксперт, бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон раскритиковал семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, заявив, что британцу следует брать на себя больше ответственности за собственные ошибки, а не искать виноватых.

«Должен признаться, меня удивляет, что при всём своём опыте Хэмилтон допускает такие ошибки. Трудно сказать, почему именно это происходит. Иногда это просто череда неудач, и гонщик сам не понимает, почему всё складывается именно так. Но иногда причина кроется гораздо глубже. Если посмотреть на оба эпизода, за которые Хэмилтон получил штрафы в Венгрии, на мой взгляд, основная вина лежит именно на нём. Он должен взять на себя больше ответственности, а не указывать пальцем на команду.

Он не использует весь свой огромный опыт, чтобы показывать молодым гонщикам пример того, как должен вести себя настоящий профессионал. За последние несколько гонок это стоило ему огромного количества очков. Если вспомнить все последние проблемы Хэмилтона, почти каждой из них есть объяснение. Но сейчас больше всего меня беспокоит то, что у меня не складывается впечатления, будто он берёт ответственность на себя. Вместо этого он пытается найти кого-то другого, на кого можно переложить вину. И это разочаровывает», — написал Андерсон в своей колонке для The Telegraph.