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WRC — десятый этап, первый день — сезон-2026. Ралли Финляндии

Фурмо — лучший после первого дня Ралли Финляндии WRC, Ожье — 4-й, Грязин — 15-й
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Французский гонщик Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) захватил лидерство после единственного спецучастка первого дня Ралли Финляндии WRC, опередив бельгийца Тьерри Нёвиля (Hyundai Shell Mobis WRT) на 01.1 секунды. Третьим стал британец Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT).

Россиянин Николай Грязин в классе WRC2 расположился на 15-м месте.

WRC. 10-й этап. Ралли Финляндии. Результаты первого дня (топ-10).

1. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 02:06.7.
2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +01.1.
3. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +01.1.
4. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +01.2.
5. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +01.8.
6. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +01.9.
7. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +02.9.
8. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +03.0.
9. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +03.3.
10. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +04.1.
...
15. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +04.9.

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