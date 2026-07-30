Грязин прокомментировал решение чемпиона мира по ралли Рованперя уйти в 25 лет

28-летний российский гонщик, выступающий в чемпионате мира по ралли (WRC), чемпион WRC2 Challenger 2025 Николай Грязин поделился мнением о двукратном чемпионе серии Калле Рованперя, который решил покинуть WRC после сезона-2025 и перейти в серии кольцевых гонок.

«Если тебе становится скучно, пока ещё молод, — почему бы не попробовать что-то новое? Не знаю его изнутри, но, наверное, если бы я стал чемпионом, наоборот, хотел бы кататься дальше, пока не состарюсь, — особенно если это можно совмещать с семьёй. Если семьи пока нет, тем более не вижу проблемы продолжать пробовать новое.

Вопрос в том, что, кажется, ему действительно было немного скучно — я давно об этом слышал, меня это, честно говоря, удивляет. Но если человеку скучно, заставлять себя всё равно кататься — не вариант, нужно заниматься тем, что нравится. Если ему нравится кольцевая трасса и он видит там свои шансы — а он уже всем доказал, чего стоит, ведь начал гонять буквально с шести лет, — то и осуждать тут не за что. У меня самого никогда не было его ситуации — стать многократным чемпионом мира и почувствовать, что хочется чего-то нового. Так что абсолютно не вижу повода его осуждать», — сказал Грязин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.