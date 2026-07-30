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«Это уголовное дело». Российский пилот раскритиковал поступок болельщика на этапе WRC

«Это уголовное дело». Российский пилот раскритиковал поступок болельщика на этапе WRC
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28-летний российский гонщик, выступающий в чемпионате мира по ралли (WRC), чемпион WRC2 Challenger 2025 Николай Грязин высказался о инциденте, произошедшем на Ралли Акрополис.

— В этом сезоне в Греции был случай, когда зритель бросил камень в лобовое стекло одного из экипажей. Бывали ли у вас такие ситуации?
— У нас бывало, что на дороге лежит большой камень, который кто-то туда скинул, — но чтобы прицельно кинули в машину, тем более в стекло, — вижу такое впервые, это максимальное неуважение. Жаль соперника, это был [Алехандро] Качон, с которым мы в Японии боролись. Благо, что только трещину сделали: физику такие «фанаты» вряд ли изучали, ведь камень, брошенный в машину на скорости 100 км/час, попади он в лицо, — это уже уголовное дело. Надеюсь, таких людей будут находить — сейчас на трассах хорошие камеры, и это реально, — сказал Грязин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.

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