«За всё это приходится платить». Мекис — о признании двигателя «Ред Булл» лучшим

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что команда продолжает нести потери из-за результатов проверки двигателей для системы доработки ADUO. По их итогам силовая установка австрийской команды была признана лучшей.

«За всё это приходится платить, и мы платим эту цену каждый день. Наш главный приоритет — не допустить, чтобы эти потери продолжали расти, а также сделать всё возможное, чтобы последствия этого решения не распространились на вторую половину 2026 года и сезон-2027. Именно поэтому мы продолжаем обсуждать этот вопрос с ФИА.

У нас есть потенциал для прогресса абсолютно во всех областях. Если спустя первый год или даже спустя шесть месяцев у нас уже не осталось бы возможностей для дальнейшего развития, тогда нам действительно стоило бы задать себе серьёзные вопросы. Именно поэтому последствия принудительной остановки нашей программы развития были бы для нас катастрофическими», — приводит слова Мекиса портал F1oversteer.