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Самый высокий пилот Формулы-3 вырос ещё на 2 см за два месяца

Самый высокий пилот Формулы-3 вырос ещё на 2 см за два месяца
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Журналистка Джулианна Серасолли рассказала необычную историю о пилоте Формулы-3 Уго Угочукву, выступающем за «Кампос».

«Уго — очень быстрый пилот, но он продолжает расти! Он отправился на тесты «Альпин», за время между изготовлением гоночного сиденья по индивидуальному слепку и самими тестами вырос на 2 см. Всего за два месяца», — написала Серасолли на своей странице в социальной сети Х.

В июне 2026 года Угочукву пилотировал болид Формулы-1 на частных тестах в Монце, когда сел за руль «Альпин». В нынешнем сезоне Формулы-3 бывший юниор «Макларена» занимает второе место в личном зачёте, набрав 122 очка и уступая Фредди Слейтеру из «Трайдента» восемь очков.

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