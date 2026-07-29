«Феррари» пожертвовала скоростью из-за проблемы с надёжностью на машине Леклера — источник

Команде «Феррари» пришлось изменить настройки болида Шарля Леклера после проблем с надёжностью, возникших по ходу пятничных свободных заездов на Гран-при Венгрии. Об этом было сказано в прямом эфире Autoracer.

По информации источника, изменения были внесены между пятницей и субботой, чтобы защититься от повторения неисправности. Предполагается, что именно из-за этих корректировок итальянская команда потеряла часть скорости, поскольку они негативно сказались на общей эффективности машины.

Как отмечает источник, в «Феррари» рассчитывали компенсировать этот недостаток за счёт сильного третьего сектора, ожидая высокой деградации шин в гонке. Однако износ оказался значительно ниже прогнозируемого, поэтому исход гонки определила чистая скорость машин. В результате команда, готовившаяся к совершенно иному сценарию, не смогла реализовать свой расчёт.