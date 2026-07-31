Бывший пилот Формулы-1 Логан Сарджент сделал предложение своей девушке

Бывший пилот Формулы-1 Логан Сарджент обручился со своей девушкой Райли Уайтолл. Фотографиями с события американец поделился на своих страницах в социальных сетях. Американца в комментариях поздравили его бывший напарник в «Уильямсе» Алекс Албон и друг из «Макларена» Оскар Пиастри.

Фото: Из личного архива Сарджента

Фото: Из личного архива Сарджента

Фото: Из личного архива Сарджента

Сарджент дебютировал в Формуле-1 в 2023 году в составе «Уильямса». Американец выступал за команду до середины сезона 2024 года, после чего был заменён аргентинцем Франко Колапинто из-за неудовлетворительных результатов. За карьеру в Формуле-1 Сарджент лишь однажды финишировал в очковой зоне. Это произошло на Гран-при США 2023 года, где он занял 10-е место после дисквалификации Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

В нынешнем сезоне Сарджент выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за заводскую команду «Форд». После четырёх этапов сезона экипаж американца занимает 19-е место в общем зачёте класса LMGT3.