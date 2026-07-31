«Полная перезагрузка». Пиастри рассказал о главной сложности машин 2026 года

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что после вступления в силу нового технического регламента Формулы-1 ему пришлось изменить привычный подход к пилотированию.

«Нам приходится открывать для себя множество новых вещей и искать новые способы раскрыть потенциал машины и самих себя. Очень легко просто вернуться к привычному ритму и продолжать делать всё так, как ты делал всегда. Но с этими машинами такой подход работает далеко не всегда. Думаю, этап в Барселоне стал ярким тому примером. В Австрии я почувствовал, что мне действительно нужно выйти за привычные рамки, попробовать что-то новое и немного изменить свой подход к пилотированию.

Каждая машина требует своего подхода, если хочешь ехать быстро. И мне кажется, что в последних нескольких гонках перед летним перерывом я всё лучше понимал, как именно нужно пилотировать эту машину, как она работает и за счёт чего можно быть быстрым. Причём это далеко не всегда очевидно или естественно.

Думаю, этот регламент настолько сильно отличается во многих аспектах. Во время предыдущих изменений правил сами машины тоже заметно менялись, прежде всего с точки зрения уровня прижимной силы и того, каким образом она создавалась. Но нынешнее изменение регламента в каком-то смысле полностью изменило сам подход к пилотированию гоночной машины. Для всех нас, и для меня в том числе, это стало своего рода полной перезагрузкой. Мне пришлось по-новому подойти ко многим вещам и изменить свой привычный подход в ряде аспектов», — приводит слова Пиастри RacingNews365.