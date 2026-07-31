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Алези: Леклер испытывает такие трудности, каких у него ещё никогда не было

Алези: Леклер испытывает такие трудности, каких у него ещё никогда не было
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Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези поделился мнением о выступлениях гонщика «Феррари» Шарля Леклера в нынешнем сезоне.

«Леклер испытывает такие трудности, каких у него ещё никогда не было. Мне кажется, он пока не чувствует эту машину. Надеюсь, ему удастся решить свои проблемы», — приводит слова Алези Formula Passion.

После 11 этапов сезона Формулы-1 2026 года Леклер занимает четвёртое место в личном зачёте, набрав 138 очков. В активе монегаска одна победа, которую он одержал на Гран-при Великобритании, а также ещё три финиша на подиуме в Австралии, Японии и Бельгии. Возглавляет турнирную таблицу пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

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