Мекис объяснил, почему работа над болидом с Ферстаппеном бывает непростой

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, какой вклад четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен вносит в работу команды, а также признался, что взаимодействие с нидерландским пилотом порой оказывается непростым.

«Макс играет огромную роль в команде. Он обладает не только скоростью, но и техническим пониманием, до которого мы сами зачастую не можем сразу дойти. В результате нам приходится применять другие методы анализа, использовать дополнительные датчики и по-новому обрабатывать данные. И лишь спустя полгода это позволяет нам понять то, о чём он говорил, после чего мы уже переходим к следующей проблеме. Поэтому наличие гонщика с такой тонкостью понимания происходящего в сочетании с его скоростью помогает нам добиваться невероятного прогресса.

Это не всегда просто, потому что, когда ты осознаёшь все эти вещи, ты постоянно понимаешь, какой огромный потенциал есть у машины, но при этом не можешь его раскрыть. Иногда это действительно вызывает разочарование. Но, как вы и сказали, свою роль Макс выполняет в полной мере», — приводит слова Мекиса F1oversteer.