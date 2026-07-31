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Льюис Хэмилтон завёл щенка золотистого ретривера

Льюис Хэмилтон завёл щенка золотистого ретривера
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон завёл щенка золотистого ретривера по кличке Гало (Halo). Об этом сообщили заводчики собаки Goldiva Goldens в социальных сетях. Фотографией с щенком поделилась также модель и актриса Ким Кардашьян.

«Мы рады отправить мисс Гало в Лос-Анджелес пилоту «Феррари» Льюису Хэмилтону! Дрессировщик собак Кирстин Макмиллиан вчера прилетела в штат Мэн», — говорится в сообщении питомника.

Фото: Из личного архива Кардашьян

Фото: Социальные сети питомника

Напомним, в октябре прошлого года Хэмилтон сообщил о смерти своего английского бульдога Роско, которому было 12 лет. Пёс сопровождал британца на этапах Формулы-1 и был одним из самых известных питомцев в паддоке чемпионата.

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