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«Хоккенхаймринг» инициировал переговоры с Формулой-1 о возвращении Гран-при Германии

«Хоккенхаймринг» инициировал переговоры с Формулой-1 о возвращении Гран-при Германии
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Автодром «Хоккенхаймринг» обратился к руководству Формулы-1 с предложением вернуть в календарь чемпионата Гран-при Германии.

«Именно они вышли на нас и инициировали первые переговоры. Как вы знаете, сейчас они развивают свой автоспортивный комплекс с другими целями. Если они захотят обсуждать возможность проведения этапа Формулы-1, то объём инвестиций, разумеется, должен быть другим, поскольку наша платформа требует совершенно иного уровня вложений. Но мы уже обсуждали этот вопрос», — приводит слова руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали The Race.

В 2024 году автодром перешёл под контроль новых инвесторов. Компания emodrom, владеющая 74,99% акций трассы, планирует вложить € 250 млн в расширение Porsche Experience Centre, а также строительство нового отеля и комплекса Motorworld. В рамках этих планов также рассматривается возможность возвращения Формулы-1 в Хоккенхайм, который в последний раз принимал Гран-при Германии в 2019 году.

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