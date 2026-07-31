15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер предположил, что Расселл уже задумывается об уходе из «Мерседеса»

Штайнер предположил, что Расселл уже задумывается об уходе из «Мерседеса»
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер предположил, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл уже рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами немецкой команды.

«Многие гонщики проявляют интерес к переходу в «Ауди» в 2028 году. На следующий сезон у них состав, скорее всего, уже определён, но в 2028 году, возможно, появится шанс. Это очень интересный вариант, потому что они добиваются хорошего прогресса. Похоже, всё идёт по плану. Думаю, желающих окажется немало. Карлос Сайнс точно будет одним из них.

Мне кажется, Джордж тоже сейчас присматривается к другим вариантам, понимая, что теперь его напарником стал Кими [Антонелли]. Он не хочет провести рядом с Кими всю оставшуюся карьеру, потому что в таком случае понимает, каким будет его положение на долгие годы вперёд. Поэтому он пытается найти новые возможности», — сказал Штайнер в эфире подкаста The Red Flags Podcast.

Материалы по теме
Вольф — о шансах Расселла на титул: если кто и выйдет из позиции отстающего, то это Джордж
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android