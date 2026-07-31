Штайнер предположил, что Расселл уже задумывается об уходе из «Мерседеса»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер предположил, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл уже рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами немецкой команды.

«Многие гонщики проявляют интерес к переходу в «Ауди» в 2028 году. На следующий сезон у них состав, скорее всего, уже определён, но в 2028 году, возможно, появится шанс. Это очень интересный вариант, потому что они добиваются хорошего прогресса. Похоже, всё идёт по плану. Думаю, желающих окажется немало. Карлос Сайнс точно будет одним из них.

Мне кажется, Джордж тоже сейчас присматривается к другим вариантам, понимая, что теперь его напарником стал Кими [Антонелли]. Он не хочет провести рядом с Кими всю оставшуюся карьеру, потому что в таком случае понимает, каким будет его положение на долгие годы вперёд. Поэтому он пытается найти новые возможности», — сказал Штайнер в эфире подкаста The Red Flags Podcast.